Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı

22.04.2026 15:07:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Bir süredir tedavi gördüğü ve ameliyat olduğu hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses, çocuklarıyla yaşadığı sıkıntılara değinerek "Çocuklarıma kuruş yok, mirasımın hepsini devlete bırakacağım. Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtırım kime ne?" dedi.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da İstanbul'daki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Tedbir amaçlı olarak yoğun bakıma alınan Tatlıses'e safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı konulmuş ve antibiyotik tedavisine başlanmıştı. Tedavi sürecinin ardından Tatlıses'in 11 Nisan'da safra kesesi ameliyatı olduğu açıklanmıştı.

Tatlıses'in ameliyatının başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından hastane başhekimi Dr. Engin Çakmakçı ve ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca, şarkıcının bir süre daha yoğun bakımda gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edileceğini duyurmuştu.

"SAFRA KESEMİ ALDILAR, NE SAFRA KESESİYMİŞ KAFAM KADAR TAŞ ÇIKTI"

Tatlıses, bugün hastaneden taburcu oldu. Ailesi ve sevenleri uzun süre hastane önünde beklerken taburcu edilen İbrahim Tatlıses, hastane çıkışı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada hastane arıyorsanız yer burası. Hani yazıyorlar ‘ İbrahim Tatlıses yoğun bakımda'; yoğun bakım değil bebek bakım orası. Bana bebekler gibi baktılar bana hepsine teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Hepsini evlat edindim, evladım gibi oldu. Safra kesemi aldılar, ne safra kesesiymiş, kafam kadar taş çıktı. Hocalarıma teşekkür ediyorum."

"ÇOCUKLARIMIN BAZILARININ HASTANEYE ALINMAMASINI BEN İSTEMEDİM"

Sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Tatlıses, sözlerine şöyle devam etti:

"Dostlarım hiç yalnız bırakmadılar, İzmir'den ve Ankara'dan geldiler hepsine teşekkür ediyorum. Dost bugünde lazım. Allah çocuklarımdan razı olsun ama hepsinden değil. Tuğçe benim canım, Allah ondan razı olsun. Ama A harfini alfabeden sildim. Çocuklarımın bazılarının hastaneye alınmamasını ben istemedim. Onlar benim kalbimde hak ettikleri yerde değiller. Benim babam bu haldeyken ben babamı yalnız bırakmam, babam için ölürüm. Keşke mezardan kalksa boynumu baltayla kesse. Babaların kıymeti ne zaman anlaşılır bilmiyorum."

"HER ŞEYİ DEVLETE BIRAKTIM"

Vasiyetinde de her şeyi devlete bıraktığını ifade eden İbrahim Tatlıses, "Kuruş yok, bazıları yüzünden ailemin de bir kısmı mağdur kaldı. Bana babam para bırakmadı, babam ciğerciydi. Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtım kime ne? Parayı ben kazanmışım. Ben onlara çok büyük miras bıraktım farkında değiller. İbrahim Tatlıses deyince bütün kapılar açılıyor, onu kullanmasını bilemediler" diye konuştu.

İlgili Konular: #miras #İbrahim Tatlıses

İlgili Haberler

Mahmut Tuncer’den İbrahim Tatlıses’e hastane ziyareti: 'Aslanlar gibi!' Geçirdiği ağır enfeksiyon sonrası safra kesesi ameliyatı olan "İmparator" lakaplı İbrahim Tatlıses’i, yakın dostu Mahmut Tuncer hastanede ziyaret etti. Tatlıses ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Tuncer, ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek "Aslanlar gibi" dedi.
MHP lideri Bahçeli'den İbrahim Tatlıses'e 'Geçmiş olsun' telefonu MHP'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde ameliyat olan ve halen tedavisi devam eden kıymetli sanatçı İbrahim Tatlıses’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiştir" denildi.
Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin sanatçı İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti