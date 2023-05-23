Hastanelerin katsayı hedefiyle sağlık kurumları ‘fabrikaya’ döndü: Hasta değil müşteri

Yayınlanma: 23.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 23.05.2023 - 04:00

Yönetmeliğe göre personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, muayene, anestezi, girişimsel işlemlerden oluşan genel tıbbi işlemler, uluslararası sağlık hizmet çalışmaları gibi unsurlar esas alınıyor.

HEDEFLERE ULAŞMAK ZOR

Yönetmelikte belirlenen kriterler arasında “kurum hedef katsayısı” da yer alıyor. Bakanlığın yayımladığı katsayılara göre hedefler hem ulaşılması zor hem de çok fazla.



Sendikalar, katsayılara etki eden Merkezi Hekim Randevu Sistemi veya Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS), görüntüleme süreleri, hekim başına başvuru, acil bekleme süreleri, maliyet gibi hedeflerin, “hastaneleri fabrikaya çevirdiği” belirtilerek eleştirdi. Uygulamayla hastanelerin birbiriyle yarıştırıldığına dikkat çeken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya şunları söyledi: “Hastanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) aldığı bütçe tutarları ülkenin ekonomik gerçeklerine ya da enflasyona göre artmıyor. Dolayısıyla sağlık emekçilerin aldığı ek ödemeler de enflasyon gerçekliği ve toplu iş sözleşmeleri üzerinden belirlenen artışlara göre yapılmıyor. Her yıl personele dağıtılacak tutar azalırken hizmet miktarını artırma yöntemiyle kurum hedefi uygulaması yapılıyor” dedi.

YABANCI HASTA DAYATMASI



Kurum hedefi sisteminin sağlık harcamalarını da artırdığını söyleyen Yalçınkaya, “Sistemle sağlıktaki kuyrukları azaltma amaçlansa da daha fazla ameliyat, normal doğum, acil bekleme süresi gibi göstergeler halkın gereksiz tetkiklere maruz kalmasına, hastanın ihtiyacı olan tetkiklerin yapılmamasına ve hekim hatasına (malpaktis) neden oluyor” diye konuştu. Ameliyat yapmanın dayatıldığı, yapmayan hastanenin de gelirinin artmadığına da dikkat çeken Yalçınkaya, “Yabancı hastalara bakma zorunluluğu yüksek puanla dayatılıyor. Halkı sağlık emekçileri ile karşı karşıya getiren bu sistem, aynı branşta hizmet veren hekimleri ve hastaneleri de karşı karşıya getiriyor. Hastaneler, düşük puan almamak için verilerle oynayabiliyor” dedi. Uygulamanın hastayı “müşteri” konumuna taşıdığını kaydeden Yalçınkaya, aynı zamanda uygulama nedeniyle sağlık emekçilerin yurtdışına göç ettiğini belirtti.

