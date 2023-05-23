Hastanelerin katsayı hedefiyle sağlık kurumları ‘fabrikaya’ döndü: Hasta değil müşteri
Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına ek ödeme hesaplanmasında kullanılan kurum hedef katsayılarını yayımladı. Sağlık çalışanlarına yapılan performans ödeme oranını ise Sağlık Bakanlığı’nın “ek ödeme yönetmeliğindeki” kriterler belirliyor.
Yönetmeliğe göre personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, muayene, anestezi, girişimsel işlemlerden oluşan genel tıbbi işlemler, uluslararası sağlık hizmet çalışmaları gibi unsurlar esas alınıyor.
HEDEFLERE ULAŞMAK ZOR
Yönetmelikte belirlenen
kriterler arasında “kurum
hedef katsayısı” da
yer alıyor. Bakanlığın
yayımladığı
katsayılara
göre hedefler
hem ulaşılması
zor hem de çok
fazla.
Sendikalar, katsayılara etki eden Merkezi Hekim Randevu Sistemi veya Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS), görüntüleme süreleri, hekim başına başvuru, acil bekleme süreleri, maliyet gibi hedeflerin, “hastaneleri fabrikaya çevirdiği” belirtilerek eleştirdi. Uygulamayla hastanelerin birbiriyle yarıştırıldığına dikkat çeken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya şunları söyledi: “Hastanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) aldığı bütçe tutarları ülkenin ekonomik gerçeklerine ya da enflasyona göre artmıyor. Dolayısıyla sağlık emekçilerin aldığı ek ödemeler de enflasyon gerçekliği ve toplu iş sözleşmeleri üzerinden belirlenen artışlara göre yapılmıyor. Her yıl personele dağıtılacak tutar azalırken hizmet miktarını artırma yöntemiyle kurum hedefi uygulaması yapılıyor” dedi.
YABANCI HASTA DAYATMASI
Kurum hedefi sisteminin sağlık
harcamalarını da artırdığını
söyleyen Yalçınkaya, “Sistemle
sağlıktaki kuyrukları azaltma
amaçlansa da daha fazla ameliyat,
normal doğum, acil bekleme
süresi gibi göstergeler
halkın gereksiz tetkiklere
maruz kalmasına, hastanın
ihtiyacı olan tetkiklerin
yapılmamasına ve hekim
hatasına (malpaktis) neden
oluyor” diye konuştu.
Ameliyat yapmanın
dayatıldığı, yapmayan hastanenin
de gelirinin artmadığına da dikkat
çeken Yalçınkaya, “Yabancı
hastalara bakma zorunluluğu
yüksek puanla dayatılıyor.
Halkı sağlık emekçileri ile karşı
karşıya getiren bu sistem, aynı
branşta hizmet veren hekimleri
ve hastaneleri de karşı karşıya
getiriyor. Hastaneler, düşük
puan almamak için verilerle
oynayabiliyor” dedi. Uygulamanın
hastayı “müşteri” konumuna
taşıdığını kaydeden Yalçınkaya,
aynı zamanda uygulama nedeniyle
sağlık emekçilerin yurtdışına göç
ettiğini belirtti.
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