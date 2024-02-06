Hastanelerin sayısı yetersiz kaldı! Yurttaş mağdur oldu, doktorların iş yükü arttı
Büyük kayıplara neden olan depremin yıldönümünde, bölgede hizmet veren doktorlar sağlık emekçilerinin ve yurttaşın çektiği sıkıntıları anlattı.
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Ümit Oğur, hastanelerin yıkılması veya hasar görmesi nedeniyle ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin felç olduğunu dile getirdi. Oğur, “Şu an bir yıl geride kaldı ve hâlâ kent içerisinde Mustafa Kemal Üniversitesi dışında birçok alanda işlem yapabilen bir kamu hastanesi yok. Şu anda Hatay Merkez’de kemoterapi ve radyoterapi hizmeti verebilen bir hastane yok, en yakın yer bu ağır yükü yüklenen İskenderun Devlet Hastanesi ve özel bir hastanedir” dedi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde görev alan Prof. Dr. Sadık Yurttutan da “Kentte acil durum hastanesinin temeli atılalı daha 15 gün oldu. Şu anda bakanlığa bağlı hastaneler tam faal olmadığından tüm yük üniversite hastanelerine binmiş durumda. Hastaların sağlık hizmetine ulaşım oranları düştü. Bu da hastalar yönüyle mağduriyet yaratırken sağlık çalışanlarının iş yükü açısından da üzerine yük bindi” dedi.
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