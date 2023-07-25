Hastanenin acil servisinde rastgele ateş etti: 5 yaralı

Yayınlanma: 25.07.2023 - 21:46

Güncelleme: 25.07.2023 - 21:46

Olay, Rize Merkez’de bulunan devlet hastanesinin acil servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, acil servise giren kimliği belirsiz kişi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü etrafa ateş açtı. Kimliği belirsiz şahıs etrafa rastgele ateş etmesinden ötürü aralarında bir polis ve bir jandarmanın da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Şahıs açtığı ateşin ardından acil servisten çıkıp Merkez Cumhuriyet Caddesi istikametinde kaçmaya başladı. Şüpheli şahıs kaçtığı esnada vatandaşların ve polis ekiplerinin kovalamacasıyla yakalanırken, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Emniyet ekipleri hastane etrafında güvenlik önlemi alınırken, acil servisin muayene hizmetine ara verildi.