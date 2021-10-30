Hastanenin güvenlik görevlisine saldırı: 5 kişi gözaltına alındı

30 Ekim 2021 Cumartesi, 09:30

Olay Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Turgutlu Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre güvenlik görevlisi Süleyman D. İle tartışan bir hasta yakını, daha sonra hastaneden ayrıldı. Bir süre sonra yanında kalabalık bir grupla hastaneye gelen hasta yakını ve beraberindekiler güvenlik görevlisi Süleyman D.’yi darbetmeye başladı. Durum üzerine diğer güvenlik görevlileri araya girerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.





Yaşanan olayın ardından hastaneden ayrılan saldırganların yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarından saldırganların kimliklerini tespit eden polis ekipleri, saldırganların bulunduğu kahvehaneye giderek olaya karıştığı şüphesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı. Yüzünden yaralanan Süleyman D. ise tedavi altına alındı. Süleyman D.’nin burnunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralanmaların bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan saldırıya tepki gösteren hastane çalışanları, bir süre hasta kabul etmeyerek eylem yaptı. Eylemin ardından hasta kabulüne devam edildi.