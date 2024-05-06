‘Hastaneye gideceğim’ diyerek dilenen şahsın üzerinden 23 bin lira çıktı

Yayınlanma: 06.05.2024 - 11:08

Güncelleme: 06.05.2024 - 11:08

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alibeyköy merkezde yaptıkları rutin uygulama sırasında bir şahsın ‘hastaneye gideceğim’ diyerek para dilendiğini tespit etti.

İsminin K.E. olduğu öğrenilen şahsı yakalayan ekipler, dilenciyi Alibeyköy’de bulunan Zabıta Karakolu’na götürdü.

Şahsın üzerinde yapılan aramada, 23 bin 45 TL para bulundu.

K.E.’nin dilencilik yaparak kazandığı tespit edilen parasına düzenlenen tutanakla el konuldu.