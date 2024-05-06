‘Hastaneye gideceğim’ diyerek dilenen şahsın üzerinden 23 bin lira çıktı

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinden 23 bin 45 lira para çıktı. “Hastaneye gideceğim” diyerek vatandaşlardan para dilenen şahsın üzerinden çıkan paraya düzenlenen tutanakla el konuldu.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 11:08
‘Hastaneye gideceğim’ diyerek dilenen şahsın üzerinden 23 bin lira çıktı
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Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alibeyköy merkezde yaptıkları rutin uygulama sırasında bir şahsın ‘hastaneye gideceğim’ diyerek para dilendiğini tespit etti. 

İsminin K.E. olduğu öğrenilen şahsı yakalayan ekipler, dilenciyi Alibeyköy’de bulunan Zabıta Karakolu’na götürdü.

Şahsın üzerinde yapılan aramada, 23 bin 45 TL para bulundu. 

K.E.’nin dilencilik yaparak kazandığı tespit edilen parasına düzenlenen tutanakla el konuldu.


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