Hastaneye kaldırılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

Dün akşam rahatsızlanarak Ordu'da hastaneye kaldırılan ardından da hava ambulansı ile İstanbul'a sevk edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile ilgili açıklama yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Hatipoğlu yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler, yoğun çalışma temposuna bağlı olarak kendini iyi hissetmemesi üzerine tedbir amaçlı hastaneye başvurmuştur. Yapılan kontroller sonrası, detaylı tetkikler için tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmiştir. Başkanımızın genel durumu iyi olup, endişe edilecek bir husus bulunmamaktadır. Gösterilen ilgi ve hassasiyet için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, kıymetli hemşehrilerimize selamlarını iletiriz."

NE OLMUŞTU?

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşanan olayda, kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e ilk müdahale, şehirdeki özel bir hastanede yapıldı. Güler’in tedavisinin kendi isteği doğrultusunda İstanbul’da sürdürülmesine karar verildi. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen hava ambulansı ile İstanbul’a sevk edildi.