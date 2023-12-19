Hastaneye tedavi olmaya giderken, trafik kazasında yaralandı!

İlkadım'da hastaneye tedaviye giderken kazada yaralanan hasta, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 15:28
Hastaneye tedavi olmaya giderken, trafik kazasında yaralandı!
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Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı’nda, Alaaddin Ünlü idaresindeki 55 BDK 56 plakalı otomobil ile Nuri Çürükoğlu yönetimindeki 55 ALC 638 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Kazada, otomobilde bulunan ve hastaneye tedaviye götürülen Fadime Çağla yaralandı. Yaralı kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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