Hastanın karın bölgesindeki 2 neşter, ameliyatla çıkarıldı
Ankara'da D.E. (46) adlı kadının karın bölgesinde tespit edilen 4 santimlik 2 neşter, ameliyatla çıkarıldı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 10 gün önce karın ve mide ağrısı şikayetiyle başvuran D.E.’nin yapılan tetkikler ve röntgen çekiminde karnında 2 yabancı cisim tespit edildi.
Hastanede müşahedeye alınan D.E.'nin, ağrılarının artması üzerine ameliyata alındı. Ameliyat ile D.E.'nin ince bağırsak bölgesindeki 2 cisim çıkarıldı.
Yapılan incelemede cisimlerin 4 santim boyunda, yarım santim eninde neşter olduğu belirlendi.
Sağlık durumu iyi olan D.E.'nin ameliyatlarda kullanılan neşterleri "yutmuş olabileceğini söylediği" belirtildi.
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