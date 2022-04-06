Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde sendikalı çalışanlara tehdit ve mobbing iddiası: Suç duyurusunda bulunuldu

06 Nisan 2022 Çarşamba, 14:33

Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde yaşanan ve yargıya taşınan mobbing iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Karataş, şöyle konuştu:

"SENDİKA ÜYELERİMİZ TEHDİT EDİLMİŞ, MOBBİNG UYGULANMIŞTIR"

"5 Nisan tarihinde Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde bulunan sendikamız üyelerinin sorunlarını görüşmek için başhekimlikte olan toplantıya katıldık. Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonucunda başhekimlikten ayrıldıktan sonra, Fırat Üniversitesi Hastanesi İdari Yöneticisi tarafından toplantıya katılan sendika üyelerimiz odasına çağrılarak tehdit edilmiş, mobbing uygulanmıştır. Sendikamızla birlikte toplantıya katıldıkları için baskı kurmuş ve azarlamıştır.

“SENDİKA YÖNETİMİNE HAKARET ETTİ”

Konu ile ilgili sendika yönetimine bilgi verilmesi üzerine sendikamız yönetimi tarafından kendisiyle görüşmeye gidilmiş ve görüşmede sendika yönetimine karşı hakaret etmiş, tehditler savurarak Kamu Sağlık-Sen’in faaliyetlerini engelleyeceğini ve izin vermeyeceğini söyleyerek, bağırarak üzerine yürümüş, güvenliği çağırarak taşkınlık çıkarmış, yeni göreve başlayan güvenlik görevlisi de ‘lan’ kelimesini kullanarak üzerine yürümüş ve Başhekimlik Korumalarının dirayetli, profesyonel müdahaleleri sonucu olay sona ermiştir.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Sağlık çalışanlarımızın anayasal hakkı olan sendika hakkını ihlal eden, sendika ayrımı yapan, zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanlarımıza tehdit ve hakaret eden bu idareci hakkında Elazığ Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca başhekimlik ve rektörlüğe şikayetimizi yaptık. Konu ile ilgili tüm yasal haklarımızı sonuna kadar arayacağız."