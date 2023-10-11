Hastasından 75 bin lira bıçak parası alan doktor tutuklandı
Çorum’da hastasından ameliyat ücreti aldığı iddia edilen doktor tutuklandı.
T24'ün haberine göre Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz doktoru olarak görev yapan S.A.E. hakkında, bir hastasından ameliyat ücreti aldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Soruşturma sonunda S.A.E'nin hastasını Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat ettiği ve karşılığında 75 bin lira bıçak parası adı altında ücret aldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.A.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevi'ne konuldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar 120 TL'ye dayanacak!
- Trollere devlette kadro!
- 'Efsane' şarkıcı İYİ Parti'nin adayı oldu!
- Galatasaray'da 'forma' krizi!
- Bakan Tekin'den flaş 'ara tatil' açıklaması
- Kılıçdaroğlu 'Cemal Canpolat' sessizliğini bozdu
- İYİ Parti 'tezkere' kararını açıkladı
- ABD'ye 'uçak gemisi' tepkisi
- Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
- Samsunspor yeni hocasını resmen açıkladı!