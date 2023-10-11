Hastasından 75 bin lira bıçak parası alan doktor tutuklandı

Çorum’da hastasından ameliyat ücreti aldığı iddia edilen doktor tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 14:27
Hastasından 75 bin lira bıçak parası alan doktor tutuklandı
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T24'ün haberine göre Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz doktoru olarak görev yapan S.A.E. hakkında, bir hastasından ameliyat ücreti aldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonunda S.A.E'nin hastasını Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat ettiği ve karşılığında 75 bin lira bıçak parası adı altında ücret aldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.A.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevi'ne konuldu.


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