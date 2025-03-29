Hastayla anjiyo sırasında pazarlık yapan muhasebeciye 10 yıl hapis istemi

Yayınlanma: 29.03.2025 - 10:41

Güncelleme: 29.03.2025 - 10:41

İstanbul'da özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında hastayla fiyat pazarlığı yaptığı iddiasıyla tutuklanan muhasebeci H.Y. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, H.Y.'nin "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki H.E., şiddetli göğüs ağrısı nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğunu, ardından Bahçelievler'deki özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındığını belirtti. Hastanede kendisine anjiyo yapılması gerektiği söylenen H.E., işlem sırasında "koldan yapılan anjiyo için ek ücret talep edildiğini" anlattı.

"Koldan yapılacak işlemin ücret farkı olduğu söylendi ve benden 7 bin lira istendi. Ödeme talebini sanık H.Y. yaptı. Ayrıca stent fiyatları konusunda bilgilendirildim ve devletin karşıladığı stentlerin takılmasını talep ettim. Ancak yoğun bakımdayken bana 2 stent takıldığını öğrendim. Haksız yere ödeme aldıklarını söyleyerek itiraz ettim."

İDDİANAME: “MEVZUATA AYKIRI ÜCRET ALINDI”

Savcılık soruşturmasında, hastanın acil müdahale gerektiren bir durumda olduğuna ve SGK mevzuatına göre bu süreçte ek ücret alınamayacağına dikkat çekildi. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen resmi yazıda, yatarak tedavi gören hastalardan tıbbi malzeme ve ilaç bedellerine bağlı olarak ilave ücret alınmasının mevzuata aykırı olduğu belirtildi.

İddianamede, sanık H.Y.'nin "hastanın zor durumundan faydalanarak ödeme talep ettiği" ve "ücretsiz sunulan bir sağlık hizmeti olmasına rağmen 7 bin liralık haksız tahsilat gerçekleştirdiği" ifade edildi.

Sanık H.Y. ise ifadesinde suçlamaları reddederek hastanede muhasebeci olarak çalışmadığını, hastalara sadece bilgilendirme yaptığını öne sürdü. Ancak savcılık, hastayla doğrudan sanığın muhatap olduğu ve ödeme sürecini yönettiği tespitine yer verdi.

Sanık H.Y., soruşturma sürecinde müştekinin zararını karşıladığını belirten bir ödeme makbuzu sundu. Bu nedenle savcılık, Türk Ceza Kanunu'nun "etkin pişmanlık" hükmü kapsamında sanığın cezasında indirim yapılması gerektiğini değerlendirdi.

Hazırlanan iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık H.Y.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.