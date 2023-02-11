HASUDER'den deprem bölgesiyle ilgili kritik açıklama: Salgın hastalık riski çok ciddi

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 14:02

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 17:59

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin 6. gününde bölgede ivedilikle müdahale edilmesi gereken durumları açıkladı.

Bunun yanında HASUDER olarak, felaketin ilk gününden bu yana, bölgedeki sağlık hizmetlerine gönüllü olarak katkıda bulunmak amacıyla, Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunulduğunu belirtti.

SALGIN HASTALIK RİSKİ ÇOK CİDDİ!

Derneğin açıklamasına göre;

Deprem sonrası alt yapının bozulması, güvenli içme ve kullanma suyunun olmaması, atıkların kaldırılamaması, bağışıklama hizmetlerinde aksama, soğuk hava gibi sorunlar nedeniyle ciddi bir salgın riski mevcut.

Bulaşıcı olabilecek hastalıkların yanında, kronik hastalıklara ve devamlı ilaç kullanma zorunluluğu olan kişilere de dikkat çeken HASUDER, kronik diyaliz tedavisi ihtiyacı olanlar, psikiyatrik hastalığı olanlar ve benzeri grupların da ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Öte yandan, tıbbi olarak ‘kırılgan gruplar’ olarak adlandırılan bebekler, çocuklar, gebeler, kadınlar, yaşlılar ve bu gini gruplar desteklenmeli ve hizmetlerin sunulmasında toplulukların göçmenlik durumları, dini, kültürel, etnik, siyasi farklılıklarından kaynaklanabilecek eşitsizliklere fırsat verilmemeli.

ÜREME SAĞLIĞI AFETLERDE ERTELENEMEZ

Derneğin dikkat çektiği bir diğer nokta ise üreme sağlığı. Üreme sağlığı ve cinsel sağlık hizmetleri temel insan hakları arasında yer almaktadır. Bu hizmetler, afetlerde ertelenemez hizmetlerdir.

PSİKOSOSYAL DESTEK İHMAL EDİLMEMELİ

Önümüzdeki dönemde ihmal edilmemesi gereken en önemli hizmetlerden biri ruh sağlığı hizmetleridir. Hem etkilenen kis¸ilerin hem depremzede konumunda olan sağlık çalışanlarının ruh sağlığı yönünden desteklenmesi gereklidir.

AYAKTA TANI-TEDAVİ BİRİMLERİ ŞART

Halk sağlığı uzmanlarının özellikle vurgu yaptığı bir diğer konu sağlıklı görünseler bile her depremzedenin tıbbi olarak incelenmesi zorunluluğu. Bununla ilgili ayakta tanı-tedavi birimlerinin kurulmasını öneriliyor.

Uzmanlar önerilerini şöyle sıralıyor:

“Öncelikle acil sağlık hizmet birimleri işlevli hale getirilmeli, enkazlardan çıkan tüm insanlar – sağlıklı görünseler bile- mutlaka tıbbi açıdan yeterli bir süre yatırılarak izlenmelidir.

En kısa sürede nüfusun ulasabileceği yerlere hızla yeterli sayıda (her 10 bin nüfusa bir) “ayaktan tanı tedavi birimleri” kurulmalı ve bu birimlerden gelen günlük kayıt ve bildirimler İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından değerlendirilmeli.

Olası salgınların ve diger tıbbi ve sosyal risklerinin erkenden tespit edilmesi ve önüne geçilmesi bu birimlerin tutacağı kayıtlarla mümkün olabilir.”