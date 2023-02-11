'7.7'lik deprem 500 atom bombasının enerjisine sahip'

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 13:53

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 13:53

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilde büyük hasara yol açan depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tatar, öngörülenin çok daha ötesinde afetle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle ilgili analizler yaptığını kaydeden Tatar, "7.7 büyüklüğündeki ilk depremin etkili olduğu süre 65 saniye. 65 saniye boyunca yıkıcı bir etki yaptığını söylüyoruz. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre ise 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika çok şiddetli sarsıldı. 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin açığa çıkarttığı enerji 500 atom bombasının enerjisine sahip. Şu ana kadar 2 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi ve halen de gelmeye devam ediyor. Çok büyük bir etkisi var. Her biri 4'ün üzerinde gelişen artçı sarsıntılar" dedi.

'VOLKANİK PATLAMA DEĞİL, BASİT BİR KÜTLE HAREKETİ'

Sosyal medya ve diğer kanallar üzerinden ulaşan hiçbir bilgiye ve görüntüye itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Tatar, Hatay'da baraj patladığı iddialarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklama yaptığını, böyle bir durum olmadığını söyledi.

Volkan patlaması iddialarıyla ilgili de Tatar, "Bölgeye bir Sikorsky helikopteri gönderdik. Göksun'un Büyük Kızılcık köyünün bir mevkisinde sosyal medyada ‘Volkan patlaması oluyor’ şeklinde yorumlar yapıldı. Oturduğunuz yerden lütfen yorum yapmayın. Burada her şeyi teyit etme şansınız var. Özel anlarda yaptığınız her yorumun sahadaki yansıması çok farklı oluyor. Volkanik kül, volkan patlaması ve gaz çıkışı yoktur. Gözlemlerimize göre; deprem etkisiyle basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil. Bölgede zaten bir volkanik patlamayı oluşturacak bir jeolojik yapı da yok" diye konuştu.

'BAZI BÖLGELERDE ÇIĞ TEHLİKESİ OLABİLİR'

Bölgede artçı sarsıntılar olmaya devam edeceğini vurgulayan Tatar, "Çok daha uzun bir süre hissedilir boyutta yani 3.5, 4 ve üzeri büyüklükte artçı sarsıntılar bölgede olmaya devam edecektir. Bir bölümü zaman zaman 5’in ve 6'nın üzerine çıkan artçılar olabilir. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan kesinlikle uzak durmaları gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız şu anda 1300 kişilik ekiple sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. 1 günde 32 bin 500 civarında binanın hasar tespit çalışması yapılıyor. Binalara hasar tespit ekibi gelmeden, onların incelemesi tamamlanmadan binalardan uzak durmakta fayda var. Artçı sarsıntılarla birlikte bazı bölgelerimizde çığ tehlikesi olabilir. Buralarda biraz daha dikkatli olmakta fayda var" dedi.