Salgın hastalıklardan nasıl korunulur? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Son günlerde artan hastalık şikayetleri gün geçtikçe artıyor. İyileşir gibi olup sonra tekrar eden hastalıklar, uzun süren öksürükler son günlerde çok duyulmaya başlandı. Grip vakalarında önceki yıllara göre belirgin bir artış var. Hekimler tedaviye karşı inatçı ve iyileşmesi haftalar sürebilen yeni grip salgınına karşı halkı uyarıyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Ergün Alış,” Son 3 yılımız bağışıklık ve korunma kelimeleri ile geçti. Güçlü bir bağışıklık diyoruz ama aslında dengede bir bağışıklık sisteminden bahsetmek daha doğru olur. Sadece virüsler değil ama dengede bir bağışıklık sistemi için en önemli yapmamız gerekenler dengeli ve doğru beslenme, iyi bir uyku kalitesi ve doğru nefes alma ile kendimizi koruyabiliriz. “ diyor.