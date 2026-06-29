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Hatalı sollama faciaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

Hatalı sollama faciaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

29.06.2026 00:38:00
Güncellenme:
İHA
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Hatalı sollama faciaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

Nevşehir'de hatalı sollama yapan otomobilin karşı şeritten gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kaza, merkeze bağlı Alacaşar köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin A. yönetimindeki 50 AEU 699 plakalı otomobil, önünde seyreden aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Derviş Küçüktüfekçi idaresindeki 06 EE 9123 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 1'i çocuk toplam 5 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Derviş Küçüktüfekçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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