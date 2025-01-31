Hatay Arsuz'da bıçaklı saldırı: Şüpheli tutuklandı
Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir şahsı bıçakla bacağından yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Arsuz ilçesi Arsuz Nardüzü Mahallesi’nde 29 Ocak tarihinde yaşanan kavgada A.A. isimli şahıs, T.K. isimli şahsı darp ederek bacağından bıçakla yaraladı.
Olay üzerine şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli şahıs, 30 Ocak tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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