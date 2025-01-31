Hatay Arsuz'da bıçaklı saldırı: Şüpheli tutuklandı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir şahsı bıçakla bacağından yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay Arsuz'da bıçaklı saldırı: Şüpheli tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 12:02

Arsuz ilçesi Arsuz Nardüzü Mahallesi’nde 29 Ocak tarihinde yaşanan kavgada A.A. isimli şahıs, T.K. isimli şahsı darp ederek bacağından bıçakla yaraladı.

Olay üzerine şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli şahıs, 30 Ocak tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #bıçak #arsuz

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