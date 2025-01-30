Denizli'de gazino çıkışında bıçaklı kavga; 1 ölü

Çivril ilçesinde bir gazinoda başlayıp, dışarı taşan kavgada kasığından bıçaklanan Tamer Cura, hayatını kaybetti.

Denizli'de gazino çıkışında bıçaklı kavga; 1 ölü
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DHA
Yayınlanma: 30.01.2025 - 17:53

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir gazinoda başlayıp, dışarı taşan kavgada kasığından bıçaklanan Tamer Cura (28), yaşamını yitirdi. 

Olay, saat 02.00 sıralarında Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Gazinoya eğlenmeye giden evli, bir çocuk babası Tamer Cura ile başka bir müşteri grubu arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Gazino çalışanları iki tarafı da dışarı çıkardı. Gazinonun çıkışında diğer müşteri grubundan Emrullah K. (21), Cura'yı kasığından bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tamer Cura, ambulansla önce Çivril Devlet Hastanesi ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Cura, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Tamer Cura'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli Emrullah K., jandarma ve polisin ortak operasyonu ile yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 


Etiketler: #Denizli #kavga

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