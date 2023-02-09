Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş kimdir? Lütfü Savaş hangi partiden?

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 12:51

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 12:51

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yetkililere yardım çağrısında bulundu. Savaş, hava sıcaklığının 2-3 derece ve yağmurlu olduğunu belirtip "Kötü hava koşulları yarın da devam edecek. Vatandaşların hipotermiden hayatını kaybetme tehlikesi var" dedi.



LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR?

23 Mart 1965 tarihinde Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Dağdüzü köyünde doğdu. 1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinde doktorluk görevinde bulundu. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunda görev aldı. 2007 yılında doçent oldu. 2006-2008 döneminde Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevinde bulundu.

LÜTFÜ SAVAŞ HANGİ PARTİDEN?

Savaş, 2009 Türkiye yerel seçimleri'nde Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevinden ayrılıp AKP Antakya Belediye Başkanı adayı oldu ve %47.3 oyla seçimleri kazandı. 2014 Türkiye yerel seçimleri'de AKP Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak göstermesi üzerine partiden istifa etti. 2014 Türkiye yerel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak gösterildi. %41 oyla Hatay'ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. %55,17 oranında aldığı oy ile yeniden başkanlığa seçildi.

Lütfü Savaş’ın 2 hafta önce katıldığı, moderatörlüğünü Cansu Canan Özgen’in üstlendiği '40' adlı programda “Hatay, yıkıcı bir depremin tekrarına hazırlıklı mı?" sorusuna verdiği cevap, Güneydoğu’daki korkunç depremden sonra tekrar gündeme geldi.

LÜTFÜ SAVAŞ NE DEDİ?

Savş'ın kullandığı ifadeler şu şekildeydi:

"Değil! Hazırlıklı olması için genel hükümetle belediyelerin işbirliği yapması lazım. Biz, ne kadar yazı göndersek özellikle bakanlıklara, bunların çok büyük kısmı bize cevap olarak bile gelmiyor. Antakya'nın en üst mahallelerinde heyelan bölgesi vardır, bir kısmı mezarlık olarak kullanılan, 37 dönümlük bir arazi, orayla ilgili bir kentsel dönüşüm istedim, her şeyi yaptık, 5 buçuk yıldır bize bakanlık cevap bile vermiyor!

"HÜKÜMET BİZLERİ YOK SAYIYOR"

Cevap vermeyen bakanlıkla deprem işgüdümünü yapıp da, depremden korunmak için ne yapabilirsiniz? Hükümet bizleri yok sayıyor görmezden geliyor Bütüncül bir politika, bütüncül düşünen hükümet ve belediyelerle birlikte olur. Maalesef hükümet bizleri yok sayıyor, görmezden geliyor!"



