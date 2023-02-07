Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş depremden iki hafta önce uyarmış: Depreme hazırlıklı değiliz
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, iki hafta önce yaptığı "deprem" açıklaması yeniden gündem oldu. Görüntülerde, "Hatay depreme hazırlıklı değil" diyen Savaş'ın "37 dönümlük bir arazi, orayla ilgili bir kentsel dönüşüm istedim, her şeyi yaptık, 5 buçuk yıldır bize bakanlık cevap bile vermiyor!" ifadelerini kullandığı görüldü.
Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yetkililere yardım çağrısında bulundu. Savaş, hava sıcaklığının 2-3 derece ve yağmurlu olduğunu belirtip "Kötü hava koşulları yarın da devam edecek. Vatandaşların hipotermiden hayatını kaybetme tehlikesi var" dedi.
DEPREM OLMADAN ÖNCE UYARMIŞ
Lütfü Savaş’ın 2 hafta önce katıldığı, moderatörlüğünü Cansu Canan Özgen’in üstlendiği '40' adlı programda “Hatay, yıkıcı bir depremin tekrarına hazırlıklı mı?" sorusuna verdiği cevap, Güneydoğu’daki korkunç depremden sonra tekrar gündeme geldi.
Savş'ın kullandığı ifadeler şu şekildeydi:
"Değil! Hazırlıklı olması için genel hükümetle belediyelerin işbirliği yapması lazım. Biz, ne kadar yazı göndersek özellikle bakanlıklara, bunların çok büyük kısmı bize cevap olarak bile gelmiyor. Antakya'nın en üst mahallelerinde heyelan bölgesi vardır, bir kısmı mezarlık olarak kullanılan, 37 dönümlük bir arazi, orayla ilgili bir kentsel dönüşüm istedim, her şeyi yaptık, 5 buçuk yıldır bize bakanlık cevap bile vermiyor!
"HÜKÜMET BİZLERİ YOK SAYIYOR"
Cevap vermeyen bakanlıkla deprem işgüdümünü yapıp da, depremden korunmak için ne yapabilirsiniz? Hükümet bizleri yok sayıyor görmezden geliyor Bütüncül bir politika, bütüncül düşünen hükümet ve belediyelerle birlikte olur. Maalesef hükümet bizleri yok sayıyor, görmezden geliyor!"
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