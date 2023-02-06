Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş yetkililere çağrı yaptı: ‘Hipotermi tehlikesi var’

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 22:28

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 04:49

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2921 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 bin 834 kişinin yaralandığını, 6 bin 217 binanın yıkıldığını bildirdi. Facianın merkezi Hatay'da ise hâlâ ekiplerin ulaşamadığı bölgeler var.

Konuya ilişkin Habertürk yayınında konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Deprem sonrası en çok sıkıntı Kahramanmaraş ve Hatay’da var. Yerel imkânlarla vatandaşların bakımını sağlamamız mümkün değil. Çok acil yardıma ihtiyacımız var" diye konuştu.

"BİZİM YETERLİ OLMAMIZ İMKÂNSIZ"

Savaş konuşmasında şunları kaydetti:

"Şu hava derecesi 2-3 derece ve yağmur yağıyor. Kötü hava koşulları yarın da devam edecek. Vatandaşların hipotermiden hayatını kaybetme tehlikesi var

Biz iş makinelerimiz ile elimizden geleni yapıl enkaz altındakileri kurtarmaya çalışıyoruz ama yeterli olmamız imkansız. Burada şu an çok az insan arama kurtarma işinde. Dışarıdan daha iş bilen personele çok ihtiyacımız var.

Kente ulaşan yollarda çok büyük sorun yok. Bazı yerlerde yıkım var ancak ana yollar çalışıyor."

Lütfü Savaş