Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan GSM operatörlerine çağrı
Kahramanmaraş depreminin vurduğu Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, GSM operatörlerine çağrıda bulundu. Savaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla yetkililere seslendi.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Son olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, iletişim konusunda büyük sıkıntılar yaşandığını belirterek, "GSM şirketlerinin acil şekilde çok daha fazla mobil verici kurması gerekmektedir" dedi.
“ÇOK ACİL ŞEKİLDE…”
Savaş'ın açıklamaları şöyle:
"Deprem nedeniyle şehrimizde ne yazık ki büyük bir yıkım yaşanmıştır. Büyükşehir Belediye binamız ve birçok hizmet binamız tamamen çökmüştür. Bilgisayar ortak iletişim ağımız kullanılamamaktadır.
Hatay'da cep telefonu ve internete ulaşım hala çok büyük oranda mümkün olmamaktadır, GSM şirketlerinin acil şekilde çok daha fazla mobil verici kurması gerekmektedir.
Değerli hemşerilerimizin, destekleri yeterli şekilde alabilmesi için mümkün olduğunca toplanma alanlarında bulunmaları ve hasarlı binalardan uzak durmaları büyük önem arz etmektedir.
Başta Büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere, desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kişilere teşekkür ederiz. Şehrimize, bölgemize, ülkemize çok geçmiş olsun. Yaralarımızı hep birlikte saracağız."
Hatay'da cep telefonu ve internete ulaşım hala çok büyük oranda mümkün olmamaktadır, GSM şirketlerinin acil şekilde çok daha fazla mobil verici kurması gerekmektedir.— Lütfü Savaş ???? (@DocDrLutfuSavas) February 8, 2023
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