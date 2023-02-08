Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan GSM operatörlerine çağrı

Kahramanmaraş depreminin vurduğu Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, GSM operatörlerine çağrıda bulundu. Savaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla yetkililere seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 15:15
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan GSM operatörlerine çağrı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, iletişim konusunda büyük sıkıntılar yaşandığını belirterek, "GSM şirketlerinin acil şekilde çok daha fazla mobil verici kurması gerekmektedir" dedi.

“ÇOK ACİL ŞEKİLDE…”

Savaş'ın açıklamaları şöyle:

"Deprem nedeniyle şehrimizde ne yazık ki büyük bir yıkım yaşanmıştır. Büyükşehir Belediye binamız ve birçok hizmet binamız tamamen çökmüştür. Bilgisayar ortak iletişim ağımız kullanılamamaktadır.

Hatay'da cep telefonu ve internete ulaşım hala çok büyük oranda mümkün olmamaktadır, GSM şirketlerinin acil şekilde çok daha fazla mobil verici kurması gerekmektedir.

Değerli hemşerilerimizin, destekleri yeterli şekilde alabilmesi için mümkün olduğunca toplanma alanlarında bulunmaları ve hasarlı binalardan uzak durmaları büyük önem arz etmektedir.

Başta Büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere, desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kişilere teşekkür ederiz. Şehrimize, bölgemize, ülkemize çok geçmiş olsun. Yaralarımızı hep birlikte saracağız."


hatay gsm operatör Lütfü Savaş 6 Şubat depremi AFAD son depremler artçı deprem deprem deprem bölgesi Kahramanmaraş depremi kahramanmaraş

İlgili Haberler

Hatayspor Kulübü Asbaşkanı Sunar:

Hatayspor Kulübü Asbaşkanı Sunar: "Burada yağma yapılıyor"
Ünlüler seferber oldu: Murat Kekilli ve Yağmur Atacan topladıkları bağışlarla Hatay'a doğru yola çıktı

Ünlüler seferber oldu: Murat Kekilli ve Yağmur Atacan topladıkları bağışlarla Hatay'a doğru yola çıktı
Hatay'da bir köpek 55 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hatay'da bir köpek 55 saat sonra enkazdan kurtarıldı

En Çok Okunan Haberler