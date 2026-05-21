Hatay bu kez de sele teslim: Üç ölü bir kayıp

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay’ı bu kez de sel felaketi vurdu. Dün gece Hatay’ın Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde etkili olan yağışta yollar çöktü, onlarca evi su bastı.



Antakya’nın Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’nde bulunan bir ev, yoğun yağışın etkisiyle çöktü. Çöken evin enkazında kalan 4 kişiden 3’ü kurtarıldı. Bir yurttaş yaşamını yitirdi. Defne İlçesinin Subaşı Köprüsü civarında bulunan üst geçidin çökmesiyle dere yatağına düşen araçtaki bir yurttaş yaşamını yitirdi.



Samandağ’da da bir yurttaş, prefabrik evinin suların altında kalmasıyla boğularak can verirken yine Samandağ’da baskın sonrası ulaşılamayan bir yurttaşın arama çalışmaları sürüyor.

KURTARMA EKİPLERİ DE MAHSUR KALDI

Hatay’ın dün gece yeni bir sabır testine girdiğini söyleyen 6SIFIR2 Çocuk Hakları & Afet Mücadele Derneği Kurucu Başkanı Mümtaz Gövce, “Dün geceden beri tespitlerimize onlarca hane komple sular altında kaldı. Kendi ekip arkadaşlarımız bile evlerinde mahsur kaldı” dedi. “Bizim yaşadıklarımızı sabır taşı yaşasa çatlar. Canımıza tak etti artık” diyen Gövce, “Yaşananlara ve geçen süreye karşın gerekli altyapı sisteminin oluşturulmaması bu tabloyu yarattı. Yağmurun devam etmesiyle durum daha da ağırlaşabilir. Yetkililerin önlem alması gerekiyor” uyarısında bulundu.

‘KONUTLARA MÜDAHALE GÖREMEDİK’

Hatay'da sağanak yağış nedeniyle yeni bir afet yaşıyoruz” diyen CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Antakya'da Küçükdalyan mahallesinde ana cadde üzerinde bulunan 40 kadar konut tamamen sular altında kalırken hiçbir müdahale ekibinin alanda olmadığını gördük” ifadelerini kullandı. Bağrıyanık, Hacıömer ve Alpagot mahallelerinde heyelan riskinin devam ettiğini belirten Kara, “Toprak suya doymuş durumda ve kaymalar evlerin zeminlerinde, duvarlarında çatlamalara sebep oluyor. Aynı zamanda Narlıca'da yer alan Bursa-Kütahya Konteyner Kent'te 60'a yakın konteyner taşkın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Defne'deyse Değirmenyolu başta olmak üzere, Aknehir, Sinanlı ve Tavla mahallelerinde büyük hasar oluştu” tespitinde bulundu.

‘DEKOR ÇÖKTÜ’

Yağmur gibi bir doğa olayını afete çeviren şeyin, başta Hatay Valiliği ve Büyükşehir olmak üzere, ilgili kurumların hazırlıksızlığı ve müdahale etmekteki yetersizliği olduğunu söyleyen Kara, sözlerine şöyle devam etti: “Sloganlarla, şişirilmiş istatistiklerle bir dekor inşa etmeye çalıştılar ve o dekor da bugün itibarıyla çöktü. Gerekli altyapı yatırımların, depremin üzerinden geçen üç yılda bileyapılmamış olduğu ortaya çıkmıştır. Sürekli olarak vurguladığımız gibi Hatay'da sağlıklı ve dengeli barınma koşulları, bugün bile mevcut değildir.”