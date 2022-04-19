Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Demografik yapı bizim aleyhimize değişiyor

19 Nisan 2022 Salı, 11:14

Halk TV'de canlı yayınlanan 'Sözüm Var' programına konuk olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Şirin Payzın, Barış Terkoğlu ve Emin Çapa'nın sorularını yanıtladı.

Hatay'daki demografik yapıya değinen Lütfü Savaş, Suriyeli seçmen sayısının Türk seçmenlere göre 10 kat arttığını söyledi.

Lütfü Savaş, Hatay nüfusu ve sığınmacı sayılarına ilişkin şunları söyledi:

"Hatay'ın 1 milyon 671 bin nüfusu var. Çeşitli veriler var 450 bin ile 500 bin civarına kadar giden bir resmi rakam var. Sayılamayan da 100 binden 300 bine kadar insanın olduğu konuşuluyor. Sadece Reyhanlı'da en son açıklanan bizim vatandaşlarımızın nüfusu 98 bin 500, Suriyeli nüfusu 131 bin civarında ve bizim nüfusumuza göre yüzde 131 daha fazla nüfusları fazla.



- Antakya'ya baktığınız zaman 127 bin nüfus görülüyor. Antakya ile Reyhanlı'yı topladığınızda Hatay'ın 14 ilçesinden daha fazla Suriyeli nüfusunu görüyorsunuz. Sayılamayanlar da var. Doğum oranları var. Her kadın doğurganlık çağında 5.3 çocuk doğurduğu resmi verilerle saptanmış. Bizim kadınlarımızda 2.02 çocuk doğuruyor. Bu bizi aldatmasın, her Suriyeli erkek de 5 kadına kadar evlenip çocuk yapma imkanına sahip. "

"SURİYELİ SEÇMEN SAYISI YÜZDE 38 ARTTI"

Şirin Payzın'ın Kaç Suriyeli'nin oy kullanacağı yönündeki sorusuna ise Savaş şu yanıtı verdi:

"- Hatay'da demografi giderek aleyhimize gelişiyor. 31 Mart 2019'dan 1 Mart 2021'e kadar 13 aylık süre içerisinde seçmen sayımız yüzde 3.8 iken Suriyelilerin seçmen sayısı yüzde 38 artmış durumda. Onlarınki bizden 10 kat artmış durumda. 2019 seçimlerinde 13 bin Suriyeli oy kullandı. Bir yıl önceki verilerle Şu an da 38 bin küsür Suriyeli oy kullanacak. Yayladağı'nda yüzde 15 olan Suriyeli seçmen sayısı yüzde 19'a çıkmış durumda.



- Demografik yapı bizim aleyhimize değişiyor ve iktidarın bundan rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Bu Hatay'da böyleyse İstanbul'da , Urfa'da, Gaziantep'te de böyle olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin koyduğu yasalara göre, Cenevre Sözleşmesi'ne göre ve New York Mutabakatı'na göre bu misafirlerimiz ancak geçici statüde değerlendirilebilir. Ancak siz bunlara vatandaşlık veriyorsunuz.



- Filistin'den gelenlere Suriye'de vatandaşlık vermişler ama seçme seçilme hakkı vermemişler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak bu kadar kolay olmamalı. Buradaki demografik yapı çok önemli. Bu coğrafya hem çok stratejik hem de jeopolitik anlamda da çok önemli."