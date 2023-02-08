Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş son durumu paylaştı: İletişim hala büyük problemimiz

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası en büyük yıkımı yaşayan Hatay'ın belediye başkanı Lütfü Savaş, "İletişim hala büyük problemimiz. Bu nedenle sosyal mecraları kullanamadık" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 08:32
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş son durumu paylaştı: İletişim hala büyük problemimiz
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası yıkıma uğrayan kentteki son durumla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Son yüzyılın en büyük felaketinin yaşandığını dile getiren Savaş, "Birçok bina gibi belediye binamız da artık yok. İletişim hala büyük problemimiz. Bu nedenle sosyal mecraları kullanamadık. Hepimize geçmiş olsun. Kayıplarımız var. Çok üzgünüz. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz" dedi.

Savaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:





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