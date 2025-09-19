Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hatay'da 2 bin 450 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da 2 bin 450 litre sahte içki ele geçirildi

19.09.2025 09:59:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Hatay'da 2 bin 450 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2 bin 450 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükdere Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 2 bin 450 litre sahte içki ele geçirildi.

Ekipler, U.Ş, N.T. ve Ş.Ş.'yi gözaltına aldı.

İlgili Konular: #Sahte içki #hatay