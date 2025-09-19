Hatay'da 2 bin 450 litre sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükdere Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 2 bin 450 litre sahte içki ele geçirildi.
Ekipler, U.Ş, N.T. ve Ş.Ş.'yi gözaltına aldı.
