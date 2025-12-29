Hatay'da acı olay: Beton mikseri 13 yaşındaki çocuğu ezdi

Hatay'ın Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde bulunan müze kavşağında bir kaza yaşandı. Seyir halinde olan İ.D. idaresindeki motosikletle, beton mikseri çarpıştı.

Beton mikserin altında kalan motosikletteki sürücüsü İ.D. ile yolcu olan 13 yaşındaki Esat D. ve M.D. ağır yaralandı.

YARALILAR HASTANEDE

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Esat D.'yi ilk müdahalesinin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Esat D. hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmasıyla mikser sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.