Hatay’da bir ilk: Nadir görülen Türkistan Örümcekkuşu objektiflere takıldı

15.04.2026 10:37:00
Güncellenme:
DHA
Türkiye’nin en önemli göç rotalarından biri olan Hatay’da, doğa gözlemcilerini heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Orta Asya kökenli olduğu bilinen ve Türkiye’de bugüne kadar sadece 8 kez kaydedilen nadir Türkistan örümcekkuşu, Samandağ sahilinde ilk kez objektiflere yansıdı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğa gözlemcileri tarafından kentte ilk kez Türkistan örümcekkuşu görüldü.

Göç yolu üzerinde bulunan Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki sahilde kısa süre konaklayan kuşlar, gözlemciler tarafından fotoğraflandı.

Orta Asya'dan geldiği tahmin edilen Türkistan örümcekkuşu, ilk kez Hatay'da objektife takıldı. Böylece Türkistan örümcekkuşu, Türkiye'de 8'inci kez kayıt altına alınmış oldu.

Türkiye'de nadir görülen Türkistan örümcekkuşu, açık alanlar ve çalılık bölgelerde böcekler ve küçük canlılarla beslenip, gözden kayboldu.

