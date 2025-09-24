Hatay'da dehşet... 150 bin lirasını gasbedip satırla öldürdü!

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Hüseyinli Mahallesi'ndeki bahçede şüpheli T.E.R., A.M.C.'ye (45) satırla saldırdı. A.M.C.'nin üzerindeki 150 bin lirayı alan zanlı kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince yaşamını yitirdiği belirlenen A.M.C.'nin cesedi morga kaldırıldı.
Olay yerinin yakınındaki ormanlık alanda "Pamuk" adlı iz takip köpeğinin yardımıyla arama yapan jandarma ekipleri, şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan T.E.R.'nin işlemleri sürüyor.