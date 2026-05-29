Hatay'da dehşet: 3 yaşındaki çocuğunu önce katletti, sonra parçalara ayırdı!

Olay, 27 Mayıs tarihinde Kurban Bayramı'nın birinci gününde Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı.
Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Muhammet Emin Tortuk, 3 yaşındaki çocuğu Poyraz Yetkin Tortuk ile birlikte yaşamaya başladı.
KATLETTİ, PARÇALARA AYIRDI!
İddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı olan baba Tortuk, bilinmeyen nedenden dolayı 3 yaşındaki çocuğu önce boğarak öldürdü sonra uzuvlarını kesti.
Canice evladını katleden baba Tortuk, kaldığı binadan kaçarak babasının evinin bulunduğu Kösrelik Mahallesi'ne gitti. Tortuk'un şüpheli hareketleri üzerine büyük baba, Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirdi. İhbar üzerine baba Tortuk'un evine giden polis ekipleri, Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Polis ekipleri, 3 yaşındaki Poyraz'ın cansız bedenini görünce zaman kaybetmeden baba Tortuk'u saklandığı evde yakaladı. Poyraz'ın annesi Cansu Tortuk, İstanbul'a gittiği esnada çocuğunun öldürüldüğü haberini alınca geri döndü.
Otopsi işlemlerinin ardından 3 yaşındaki Poyraz'ın cenazesi, Antakya ilçesi Güldüren Mahallesi Mezarlığına defnedildi.
Polis ekiplerinin yakaladığı baba Tortuk, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.