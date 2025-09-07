Hatay’da eğitim sorunları bitmiyor: 'Normalleşen bir hayat yok'

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden en çok etkilenen illerden birisi de Hatay oldu. Depremlerin üzerinden 2.5 yıl geçmesine karşın Hatay depremin izlerini hâlâ taşırken, eğitim alanındaki sorunlar da sürüyor. Bu bağlamda bölgede yaşanan ve çözüm bekleyen sorunları Eğitim-İş Hatay 1 No’lu Şube Başkanı Edip Hizmetçi ile konuştuk.

Antakya’da, Samandağ’da, Kırıkhan’da ve Defne’de depremde binaları yıkılan okulların bu yıl da ‘birleştirilmiş okul uygulamasıyla’ eğitim vermeye devam edeceğini bildiren Hizmetçi, “Antakya ve Defne ilçelerinde şantiye alanı içinde kalan okullar tozdan kaynaklı hava kirliliği, inşaat araçlarının ve bozuk yolların yarattığı trafik çilesi ile boğuşmak zorunda. Şehirde bir yerden bir yere ulaşım kısa mesafe olsa bile çok uzun sürmektedir. Okulların açılmasına bir gün kalmış olmasına rağmen Defne ilçesindeki Cengiz Topel İlkokulu’ndaki 200 öğrenci eğitim ve öğretime nerede başlayacağını bilmemektedir. Kendi binası Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kullanılan Hatay'ın en önemli okullarından biri olan Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi bir ortaokulda eğitim vermeye devam edecek. Kırıkhan ilçesinde 5 Temmuz İlkokulu, Süleyman Şah Ortaokulu başka okul binalarında eğitim vermeye devam edecek. Samandağ ilçesinde depremden sonra binası yıkılan okulların yerine yeni bir okul yapılmadı. Yüksel Acun Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (MTAL) eğitim vermeye devam edecek” dedi.

‘TAŞIMA VE YEMEK DESTEĞİ KESİLDİ’

Samandağ’ın en eski okullarından Şaban Kahil Sürmeli Ortaokulu'nun 2024 yılı Ekim ayında başlayan güçlendirme çalışmalarının hâlâ tamamlanmadığını belirten Hizmetçi, “LGS’de yüksek bir başarı gösteren bu okul velilerin protestolarına ve öğrencilerin taleplerine rağmen bir ilkokul binasında eğitim vermeye devam edecektir. Depremzede öğrencilere verilen taşıma ve yemek desteği kesildi. Güvenlik ve temizlik personeline en fazla ihtiyaç duyulan şehirde temizlik ve güvenlik personeli görevlendirmelerinde çok ciddi eksiklikler yaşanmaktadır. Yaklaşık 250 kurumu bulunan Antakya ilçesine 280 personel, yıkımın en fazla olduğu ilçelerden birisi olan Defne’deki eğitim kurumlarına 80, 129 eğitim kurumu bulunan Kırıkhan'a 80, 93 eğitim kurumu bulunan Altınözü'ne 80, 90 eğitim kurumu bulunan Yayladağı ilçesine 50 geçici personel görevlendirilmiştir. Kırıkhan, Altınözü, Reyhanlı gibi ilçelerde öğretmen açığı çok fazla olup, bu açık ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu ilçelerdeki birçok okulda ücretli öğretmen sayısı kadrolu öğretmen sayısının çok üzerindedir” ifadelerini kullandı.

‘İTİBARDAN TASARRUF OLUR EĞİTİMDEN OLMAZ’

Tadilatları tamamlanıp kendi binalarında eğitime başlayacak olan okulların donatı (inşaat demiri olarak bilinen çelik çubuk) eksikliklerinin tamamlanmadığına dikkat çeken Hizmetçi, “Defne Şehit Hakan Üçyıldız İlkokulu bunlardan bir tanesidir. Okula çok eski okul sıraları getirilmiştir ve hiçbir sınıfta akıllı tahta yoktur. Samandağ ilçesinde bir meslek lisesinde eğitim veren Yüksel Acun Anadolu Lisesi'nin 12. sınıflarında yeterli akıllı tahta bulunmamaktadır. Görüldüğü üzere öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin normalleşen bir hayatları yoktur. Bizler Eğitim-İş Sendikası olarak özellikle öğrencilerimizin sağlıklı, nitelikli eğitim alma hakkını; öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarının güvenli eğitim kurumlarında çalışma hakkını savunmaya devam edeceğiz. Yetkililere çağrımızdır. Hatay'da yaşanan bu eğitim sorunları bir an önce çözülmelidir. İtibardan tasarruf olur ama öğrencilerimizin nitelikli ve sağlıklı eğitim hakkında tasarruf olmaz” diye konuştu.