Hatay'da elektrik kesintileri sürüyor:

Hatay'da yaşanan elektrik kesintileri bazı bölgelerde 48 saati geçti. Sosyal medyada "Hatay'da elektrik yok, hayat yok" başlığıyla kampanya başlatıldı. Hatay'ın birçok noktasında vatandaşlar elektrikle ısınıyor. Hava sıcaklıkları eksi 1 dereceye kadar düşerken, vatandaşlar günlerdir soğukta, battaniye ile ısınmaya çalıştıklarını kaydetti. Toroslar EDAŞ Hatay Bölge Müdürlüğü tarafından muhtarların bulunduğu bir gruba gönderilen resmi yazıda ise kesintiler, "kontrolsüz ve kaçak tüketim"e bağlandı. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ise elektrik kesintilerini Meclis'e taşıdı.

"BAKIMA MUHTAÇ HASTAMIZ VAR VE BİZ ÜÇ GÜNDÜR ELEKTRİKSİZ, SOĞUKTAYIZ"

Bakıma muhtaç hastası olan Hataylı bir vatandaş, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"Arkadaşlar bakıma muhtaç hastamız var ve biz üç gündür elektriksiz, soğukta donduk. Burada bizim muhatap olacağımız bir yetkili var mı? Derdimizi kime söyleyeceğiz, kime anlatacağız. Artık gereğinin yapılmasını istiyoruz. Sesimize ses olun. Bunun vebalini kim çekecek, başka ısınma durumumuz yok, sobalarla ısınmaya çalışıyoruz. Dondurucu soğukta hastamız daha da kötüleşti."

TOROSLAR EDAŞ: "KESİNTİLER KONTROLSÜZ VE KAÇAK TÜKETİMDEN KAYNAKLI"

Toroslar EDAŞ Hatay Bölge Müdürlüğü tarafından muhtarların olduğu bir gruba gönderilen resmi yazıda ise bölgede yaşanan sıcaklık düşüşüyle elektrik tüketiminin arttığı, özellikle elektrikle ısınan bölgelerde "kontrolsüz ve kaçak tüketim" nedeniyle şebekede aşırı yüklenme oluştuğu belirtildi. Şirket, yaşanan arızaların bu nedenle meydana geldiğini savundu. Açıklamada, dağıtım şebekesinde oluşan arızaların önüne geçmek için "acil eylem planı" kapsamında altyapı güçlendirme çalışmalarının başlatıldığı ifade edilerek, ekiplerin sahada çalıştığı bildirildi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Uzun süreli elektrik kesintileri TBMM gündemine taşındı. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Hatay’da 48 saate varan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

Önergede, Toroslar EDAŞ'ın sorumluluk alanında bulunan Hatay’da, son bir hafta içinde bazı mahallelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşandığı, bu durumun hem hanelerde hem de iş yerlerinde ciddi mağduriyetlere yol açtığı ifade edildi.

Koca, hava sıcaklıklarının ciddi şekilde düştüğü bu dönemde yaşanan kesintiler nedeniyle konutlarda ve konteynerlerde yaşayan yurttaşların ısınma, aydınlatma ve temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini belirtti. Koca, esnafın ekonomik kayıplar yaşadığını, elektriklerin ani şekilde gidip gelmesi nedeniyle beyaz eşya ve elektronik cihaz arızalarının meydana geldiğini vurguladı.

CHP’Lİ KARA, BAKAN BAYRAKTAR’A SORDU

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara soru önergesinde, elektrik ve internet kesintilerinin Hatay’da günlük yaşamı ve iktisadi faaliyetleri felç edecek noktaya ulaştığını belirtti. Özellikle Antakya, Defne, Samandağ, Harbiye ve çevre bölgelerinde 48 ila 72 saati bulan elektrik kesintileri yaşandığını, bunun kar yağışı ve hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle arttığını, bunun da şebekenin altyapı ve planlama açısından yetersiz olmasından kaynaklandığını ifade eden Kara, Bakan Bayraktar'a şu soruları yöneltti:

"Hatay genelinde 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren yaşanan kesintilerden etkilenen toplam abone sayısı kaçtır ve kesintilerin üçüncü gününde hâlâ elektrik verilemeyen bölge sayısı kaçtır? Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) deprem sonrası değişen nüfus ve enerji arzı ihtiyaçlarına yönelik önceden yaptığı uyarılar neden dikkate alınmamış ve gerekli tedbirler neden zamanında alınmamıştır? Bölgedeki elektrik dağıtım şebekesinin kar yağışı, yağmur veya aşırı yüklenme gibi rutin sayılabilecek hava koşullarında dahi çökmesinin temel sebebi olan yatırım ve bakım eksiklikleri hakkında bakanlığınızca bir denetim yapılmış mıdır?"