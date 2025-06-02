Hatay’da faciadan dönüldü! İşçi servisi takla attı: 25 tarım işçisi yaralandı

Hatay'da takla atarak ters dönen servis midibüsündeki 25
tarım işçisi yaralandı.
Kaza, Antakya - İskenderun yolu Belen ilçesi Kıcı mevkisinde
yaşandı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü
takla atarak ters döndü.
ÇOK SAYIDA İŞÇİ YARALANDI
Kazada tavan kısmı hurdaya dönen araçtaki 26 tarım işçisinden 25'i yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından
kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiler.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ardından
hastaneye sevk edildiler.