Hatay’da iki er, su kaybına bağlı organ yetmezliğinden şehit oldu: 'İhmaller sebep oldu'

Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı Acemi Birliği’nde vatani görevini yapmakta olan iki asker bulantı, yüksek ateş nedeniyle götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi’nde şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Askerlik eğitimindeki yedi silah arkadaşımız hastaneye sevk edilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan şehit olmuştur. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır” dendi.

Emekli Hava Tabip Yarbay Dr. Semih Dikkatli, “Gıda zehirlenmesinden kaynaklı ishal gibi bir durumdan kaynaklı sıvı kaybı yaşanması ya da Hatay sıcağında yapılan eğitimden kaynaklı oluşacak sıvı kaybı olabilir. Olay eksiklikler zincirine işaret ediyor” dedi. Dikkatli, “Yüksek ısı olduğunda güneş çarpması için askerlerin illa güneşte olması gerekmez, yüksek ısı koşullarında gölgede de eğitim sırasında bu durum yaşanabilir” dedi.

ASKERİ HASTANE VURGUSU

Askeri sağlık sisteminin önemine vurgu yapan Dikkatli, “Askerlerimize ilişkin güneş çarpması ihtimali daha yüksek duruyor. Çoklu organ yetmezliği aşamasına gelinmesi, ihmali ortaya koyuyor. Askeri sağlık sisteminde revirdeki askeri doktor, ilgili komutanı sıcağa karşı uyarır. Zorunlu olmayan işlemlerin belirli saatlerde yapılmaması ve ekstra sıvı takviyenin yapılması için. Buna karşın böyle bir durum olursa da revirdeki askeri doktor, hemen asker hastanesiyle iletişime geçer. Örneğin İskenderun Deniz Hastanesi vardı. Askerimizin durumu hemen hastaneye iletilir, damar yolu açılarak sıvı takviyesine de başlanır ve hastane acilinde onu bir ekip karşılardı. Bu sistem hayatta olsa yüksek ihtimalle askerlerimiz şu an da hayatta olacaktı” dedi.

Cumhuriyet, koğuş arkadaşları şehit olan erlere ulaştı. Günlerdir yemin töreni için gün içinde prova yaptıklarını söyleyen erler, bu durumu ailelerine de bildirdiklerini belirtti. Erler, “Diğer askerlerin belirtileri de bu haberden sonra oldu. Bu kaygıyla bazı askerler geceyi reviri bekleyerek geçirdi” diye konuştu.

SİYASİLERDEN TEPKİ YAĞDI

- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Artık evlatlarımızı cephede değil, kışlada ihmalle kaybediyoruz. Bu ülke, şehidine ağlamaktan yorgun düştü. Askerimizin canına kıyanlar vatan hainidir. Uyarıyoruz: soruşturma sonunda yaptırımı olmayan cezaları asla kabul etmeyeceğiz.

- CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: “Etkili bir askeri sağlık sistemi olsaydı ve mevcut yönergeler uygulansaydı, bu gençlerimiz hayatta olabilirdi.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan: Bu bir ihmal değilse vicdansızlık ve kasıttır. Bu evlatlarımızın ölümüne sebep olanlar kimse, bu ihmale göz yumanlar kimse, komutanından sağlık personeline, denetlemekle görevli kim varsa hepsi en ağır cezayı almalı ve ordudan derhal ihraç edilmelidir.

- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: Bunu anlamakta ve kabul etmekte güçlük çekiyoruz.