Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hatay'da kaybolmuştu: Uğur'dan 90 gündür iz yok

Hatay'da kaybolmuştu: Uğur'dan 90 gündür iz yok

19.05.2026 15:40:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Hatay'da kaybolmuştu: Uğur'dan 90 gündür iz yok

Hatay'ın Antakya ilçesinde 19 Şubat'ta kaybolan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan’ı arama çalışmaları, 90 gündür sürüyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Çalışmak için Van’dan Hatay’a gelen Uğur Çalışkan (27), 19 Şubat'ta Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi’nde kuzenleriyle birlikte kaldığı apart otelin 2’nci katındaki odasından sabaha karşı pencereden çıkarak bahçeye indi. Bir süre sonra binanın dış cephesinden tırmanarak yeniden odaya çıkmayı deneyen Çalışkan, başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştı.

Sabah saatlerinde Çalışkan’ı göremeyen kuzenleri, güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp başvurusunun ardından bölgede jandarma, AFAD ve gönüllü ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

Çalışmaların 7'nci gününde Serinyol Mahallesi yakınlarındaki ormanda Çalışkan’a ait olduğu belirlenen kıyafetler bulundu. O günden bu yana 24 AFAD personeli, 35 jandarma personeli ve 14 STK gönüllüsünün katıldığı arama çalışmaları, Fırnız Yaylası'nda 'ilk ayak izi' olarak değerlendirilen bölge ile vadi ve dağlık alanlarda sürüyor. Ancak aradan geçen 90 güne rağmen Çalışkan'a ait başka bir ize rastlanmadı.

İlgili Konular: #kayıp #hatay #arama

İlgili Haberler

Evinin camından çıktı, kayıplara karıştı: Uğur'dan 50 gündür haber alınamıyor
Evinin camından çıktı, kayıplara karıştı: Uğur'dan 50 gündür haber alınamıyor Hatay'da evin camından çıkarak kayıplara karışan Uğur Çalışkan'dan ailesi 50 gündür gelecek umutlu haberi bekliyor. Kayıp olarak aranan gencin ağabeyi Tarık Çalışkan, Uğur'un hayatta olduğunu düşündüğünü ifade ederek kardeşinden gelecek umutlu haberi beklediğini söyledi.
Kayıp emlakçı ölü bulundu
Kayıp emlakçı ölü bulundu Kayıp emlakçı ölü bulunduBartın’da kendisinden dün öğleden sonra haber alınamayan emlak danışmanı Hakan Aydın, evine yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Bartın Irmağı kenarında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Apart otelin penceresinden çıktıktan sonra kayboldu: Uğur'dan 12 gündür haber yok
Apart otelin penceresinden çıktıktan sonra kayboldu: Uğur'dan 12 gündür haber yok Hatay'ın Antakya ilçesinde kaldığı apart otel odasının penceresinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Çalışkan'ı (27) arama çalışmaları 12'nci gününde sürüyor.