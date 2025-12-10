Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.12.2025 09:07:00
DHA
Hatay'da komşu ailelerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

Altınözü ilçesinde komşu iki aile arasında sokak ortasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 43 yaşındaki İ.K. hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Tepehan Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bıçaklı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; komşu iki aile arasında sokak arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine taş, sopa ve bıçakla saldırdı.

Olayda İ.K., T.A., R.K., Y.K., Y.K. Y.A. ve A.K.; tekme, yumruk, sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı 7 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İ.K. (43), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Mahallede iki aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #kavga #hatay #ölü ve yaralı #komşu

