Zeytinburnu’nda park yeri kavgası can aldı: 2 kişi gözaltında

Olay, saat 15.30 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 103. Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre geçen Cuma günü Sedat A. ile Nadir K. arasında park yeri sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma gün içerisinde sonlanırken bugün taraflar tekrar tartışmaya başladı. Tartışmaya Sedat A.’nın yakını Sinan A. ve Nadir K.’nın yakını İbrahim K. da katıldı.

Büyüyen park yeri tartışması kavgaya dönüştü. Taraflar sokak ortasında tutuştuğu kavgada Nadir K., elindeki silahla Sedat A. ve Sinan A.’ya ateş etti. Ateş sonrası Sedat A. ve Sinan A., yaralanarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sedat Arıkan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipler incelemenin ardından şüpheli Nadir K. ve İbrahim K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Yaşanan kavga, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.