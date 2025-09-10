Hatay’da kötü muameleden kurtarılan maymun, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin koruması altında

Sosyal medyaya yansıyan ve büyük tepki çeken şiddet görüntüleri üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan Makak türü maymun, Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı’na getirildi.

Tarsus Doğa Parkı’nda veteriner hekimler tarafından detaylı sağlık kontrollerinden geçirilen maymun, tedbir amacıyla Doğa Parkı’nın karantina bölümünde misafir edilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sevimli maymuna “Şeker” adını verdi.

Şeker, sağlık geçmişine ilişkin bilgi bulunmaması nedeniyle belirli bir süre karantinada gözlem altında tutulacak. Bu süreçte özel bakım ve beslenmeye tabi tutulacak Şeker, sürecin sonunda ise Tarsus Doğa Parkı’nda bulunan Makak ailesine katılacak.

“ŞEKER BUNDAN SONRA BİZİM KORUMAMIZ ALTINDA”

Tarsus Doğa Parkı’nda görev yapan veteriner hekim Sibel Mazlum, “Maymunumuz Makak cinsi, dişi ve yaklaşık 3-4 yaşında. Genel muayenesinde ciddi bir şey gözlemlenmedi. Ancak ufak tefek sorunları var. Onlar da en kısa sürede halledilecek. Belli bir karantina süremiz var. Bu süre içinde gözlem yapılacak. Özel bakım ve beslenmeye tabi tutulacak. Bunlar sonucunda eğer her şey olumlu giderse, Tarsus Doğa Parkı’nda bulunan Makak ailesine katılabilecek. Kendisi çok cana yakın, çünkü evcilleştirilmiş. Biz adını ‘Şeker’ koyduk. Şeker bundan sonra bizlerle beraber, bizim korumamız altında” dedi.

Tarsus Doğa Parkı’nın aynı zamanda bir rehabilitasyon merkezi olduğunu kaydeden Mazlum, “Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından kurtarılan bakıma ve tedaviye muhtaç tüm hayvanlarımıza kucağımızı açtık. Özellikle geçtiğimiz süreçlerde tilkiler, çakallar, göç mevsiminden dolayı leylekler, yırtıcı kuşların birçoğu, bize belli sürelerde ve belli şartlarda geliyor. Hayvanlarımızın gerekli bakım, beslenme ve tedavi süreçleri burada tamamlanıyor” diye konuştu.

Tarsus Doğa Parkı’nda kalması gereken ve sağlığına kavuşan bazı hayvanların tekrar doğaya bırakıldığını, doğada yaşayamayacak olan hayvanların ise rehabilitasyon altında tutulduğunu sözlerine ekleyen Mazlum, “Tıpkı Şeker gibi tüm hayvanlarımız, burada bizim korumamız altında” ifadelerini kullandı.