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Hatay’da masaj salonlarına 'fuhuş' operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Hatay’da masaj salonlarına 'fuhuş' operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

14.06.2026 13:46:00
Güncellenme:
DHA
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Hatay’da masaj salonlarına 'fuhuş' operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İskenderun ilçesinde fuhuş yaptırıldığı belirlenen 9 masaj salonu ve SPA merkezine düzenlenen operasyonda Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı. İşletmeler mühürlenirken, kadınlar ise sınır dışı edildi.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınlarla fuhuş yaptırıldığı belirlenen masaj salonu ve SPA merkezlerine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 9 iş yerine eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, 2 iş yerinin ruhsatsız olduğu, 3 iş yerinde mesul müdürün bulunmadığı, 1 iş yerinde ise hijyen belgesinin eksik olduğu belirlendi.

Kaçak olarak çalıştırıldığı belirlenen Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Taylandlı kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.

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