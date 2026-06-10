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Samsun'da masaj salonuna 'fuhuş' operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'da masaj salonuna 'fuhuş' operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

10.06.2026 10:50:00
Güncellenme:
İHA
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Samsun'da masaj salonuna 'fuhuş' operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Samsun’un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna düzenlenen 'fuhuş' operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen projeli çalışma kapsamında, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçuna yönelik Atakum ilçesinde bulunan bir spa salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda G.K. (42), H.D. (38) ve Y.G. (25) yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 12 mağdur kadın ile 47 bilgi sahibi erkek şahsın tespit edildiği öğrenildi. İş yerinde yapılan aramalarda 9 adet el telsizi, çok sayıda cinsel materyal, kadın çalışanlara ait hesap kayıtlarının tutulduğu 3 adet ajanda, 2 adet kurusıkı tabanca ve 49 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca şüphelilere ait cep telefonları ile iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazına incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

İlgili Konular: #Samsun #uyuşturucu #fuhuş

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