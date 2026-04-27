Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

27.04.2026 15:55:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da 'fuhuş' operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 30 Ocak 2026 tarihinde 'fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği' tespit edilen şüphelilere ilişkin operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin telefonları üzerinde yapılan incelemede, şüphelilerin müşteri topladığı ve fuhuştan elde edilen gelirlerin banka hesaplarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller ve yapılan tespitler doğrultusunda ikinci bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda 'fuhuşa aracılık' ettiği tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

İlgili Konular: #İstanbul #fuhuş #gözaltı

İlgili Haberler

