Hatay'da vahşet... Oğlu vurulmuş, anne toprağa gömülü halde bulundu!

Bekbele Yaylası’nda dün gece hayvanlarını otlatan bir çoban, boş arazide tabancayla başından vurulmuş erkek cesedini görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptığı kontrollerde cesedin Osman Zont'a (33) ait olduğunu belirledi. Çevrede inceleme yapan ekipler, yakınlarda Zont'un annesi Zekiye Zont'un (54) toprağa yarı gömülü halde cesediyle karşılaştı.
Anne ile oğlunun cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.