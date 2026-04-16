Hatay'da vahşet... Oğlu vurulmuş, anne toprağa gömülü halde bulundu!

16.04.2026 11:52:00
DHA
İskenderun ilçesinde yaylada Osman Zont ile annesi Zekiye Zont'un cesedi bulundu. Osman Zont’un başından vurulduğu, yakın bir noktada bulunan annesinin cesedinin ise, toprağa yarı gömülü olduğu belirtildi.

Bekbele Yaylası’nda dün gece hayvanlarını otlatan bir çoban, boş arazide tabancayla başından vurulmuş erkek cesedini görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı kontrollerde cesedin Osman Zont'a (33) ait olduğunu belirledi. Çevrede inceleme yapan ekipler, yakınlarda Zont'un annesi Zekiye Zont'un (54) toprağa yarı gömülü halde cesediyle karşılaştı.

Anne ile oğlunun cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

