Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:01

Güncelleme: 13.05.2024 - 10:01

6 Şubat depremlerinde en büyük zararı alan yerlerden biri olan Hatay Defne’de karikatür festivali düzenlendi.

Çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği festival, Defne Belediyesi tarafından üstlenilirlerken, karikatürist İlker Mansuroğlu ve DefneEde yetişen konuk karikatüristler; Sibel Ulu Aşkar, Selda Güvercinci ve Salih Kerimoğlu’nun emekleriyle yapıldı.

Çocukların yaşadığı acı travmayı bir nebze hafifletmek, güzel bir zaman geçirmelerini sağlamak ve sanatın iyileştirici gücünü yansıtmak amacını güden etkinlik, yoğun ilgi ve çocukların eserleriyle büyük anlam kazandı.

Defne Belediyesi Başkan Yardımcısı, belediye encümen ve çalışanlarının yanı sıra Defne’de yetişen sanatçı ve eğitmenlerle halkın yoğun ilgisiyle karşılanan etkinlik, güzel duygulara hitap eden bu festival ve etkinliklerin düzenli bir şekilde devam etmesi yönünde temennileriyle tamamlandı.