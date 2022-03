Hatay Deniz Otobüsü İşletmesi'nin ilk seferi KKTC ile

18 Mart 2022 Cuma, 02:00

Hatay’da 1 Nisan’da başlayacak “Expo 2021 Hatay”ın önemli adımlarından biri olan ve temeli Haziran 2020’de atılan Hatay Deniz Otobüsü İşletmesi’nin (HADO) ilk seferleri mayıs ayında ve KKTC ile başlıyor.

İSRAİL VE LÜBNAN

HADO için yaklaşık 8 milyon lira, Hatay Valiliği ile yapılan protokol çerçevesinde de 10 yıllığı 2 milyon lira kiralama bedeli olmak üzere toplam harcamanın 10 milyon lirayı bulduğunu belirten Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Ok, limanın uluslararası yolcu taşımacılığına hazır hale geldiğini açıkladı.

HADO ile ilk aşamada KKTC’nin Mağusa Limanı’na KKTC bayrağıyla düzenli olarak yolcu taşınacağını bildiren Ok, sonraki aşamada İsrail, Libya ve Lübnan’a sefer düzenlenmesinin planlandığını vurguladı. Ok, “KKTC’de yaklaşık 100 bin Hataylı yaşıyor. Bu yüzden HADO büyük önem taşıyor” dedi. Akdeniz’deki dalga mevsiminin bitmesiyle seferlerin başlayacağını bildiren Ok şöyle devam etti: “Mağusa seferleri beş saat sürecek. Maraş’ın turizme açılmasıyla bizim trafiğimiz beklediğimizin üstünde artacak. Sezonluk 100 bin yolcu bekliyoruz. Dini amaçlı seyahat için Hatay ve Gaziantep’e gelen Katolik, Ortodoks, Yahudi inancına sahip çok sayıda insan olduğunu belirledik. Bölgede Saint Pierre Kilisesi çok önemli bir dini merkez. Burada hac görevlerini yerine getirdiklerini düşünüyorlar.”

TİCARET ARTACAK

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da şu vurguyu yaptı: “Turizm ve ticaretin artmasını bekliyoruz. Her şeyini bitirdik. Lübnan’da ekonomi kötü. İsrail’de Hatay’dan giden Yahudi kökenli yurttaşlarımız var. Bir seçim yapacağız. Daha avantajlı olanı seçeceğiz.” l HATAY