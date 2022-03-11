Hatay'da sahte 'geçici koruma kimlik belgesi' düzenlendiği iddiasına 4 gözaltı
Hatay'da, yabancı uyruklulara sahte "geçici koruma kimlik belgesi" düzenledikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklulara sahte belge düzenlendiği bilgisi üzerine Reyhanlı ilçesindeki bir iş yeri ile Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki bir ikamete baskın yaptı.
Adreslerdeki aramada, sahte kimlik belgesi düzenlenmede kullanıldığı değerlendirilen bir fotoğraf makinesi, 4 yazıcı, bilgisayar ve 6 sahte geçici koruma kimlik belgesi bulundu.
Polis ekipleri tarafından 4 zanlı gözaltına alındı.
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