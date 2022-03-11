Hatay'da sahte 'geçici koruma kimlik belgesi' düzenlendiği iddiasına 4 gözaltı

11 Mart 2022 Cuma, 13:11

Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklulara sahte belge düzenlendiği bilgisi üzerine Reyhanlı ilçesindeki bir iş yeri ile Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki bir ikamete baskın yaptı.

Adreslerdeki aramada, sahte kimlik belgesi düzenlenmede kullanıldığı değerlendirilen bir fotoğraf makinesi, 4 yazıcı, bilgisayar ve 6 sahte geçici koruma kimlik belgesi bulundu.

Polis ekipleri tarafından 4 zanlı gözaltına alındı.