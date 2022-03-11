Hatay’da kaçak akaryakıt operasyonu

Kaçak akaryakıta yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak Hatay'da yapılan operasyonda binlerce litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İHA
11 Mart 2022 Cuma, 14:10
Hatay’da kaçak akaryakıt operasyonu
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Hatay’da bir işyerine yapılan baskında 3 bin 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçlarına yönelik çalışması kapsamında, Reyhanlı - Cilvegözü sınır kapısı yolu üzerinde bir iş yerinde yapılan aramada 3 bin 450 litre kaçak akaryakıt geçirildi. 

İş yeri sahibi olduğu belirlenen H.Y. gözaltına alındı. 



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