Hatay’da kaçak akaryakıt operasyonu
Kaçak akaryakıta yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak Hatay'da yapılan operasyonda binlerce litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Hatay’da bir işyerine yapılan baskında 3 bin 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçlarına yönelik çalışması kapsamında, Reyhanlı - Cilvegözü sınır kapısı yolu üzerinde bir iş yerinde yapılan aramada 3 bin 450 litre kaçak akaryakıt geçirildi.
İş yeri sahibi olduğu belirlenen H.Y. gözaltına alındı.
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