Hatay’da kaçak akaryakıt operasyonu

11 Mart 2022 Cuma, 14:10

Hatay’da bir işyerine yapılan baskında 3 bin 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçlarına yönelik çalışması kapsamında, Reyhanlı - Cilvegözü sınır kapısı yolu üzerinde bir iş yerinde yapılan aramada 3 bin 450 litre kaçak akaryakıt geçirildi.

İş yeri sahibi olduğu belirlenen H.Y. gözaltına alındı.