‘Hatay hepimizin şahsi meselesi’

Yayınlanma: 31.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 31.10.2023 - 04:00

Kentte, Habitat Derneği ve Sabancı Topluluğu şirketleri işbirliğiyle Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi açıldı. Sabancı Holding’in üç yıl önce başladığı Cumhuriyet Seferberliği kapsamındaki projenin açılışında konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Bölgedeki yurttaşlarımızın ekonomik ve sosyal yaşamı yerle bir oldu. Bugün hâlâ, Hatay nüfusunun yaklaşık üçte biri şehrinden uzakta. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözündeki gibi, Hatay her bir Cumhuriyet sevdalısının, tüm Türkiye’nin, hepimizin şahsi meselesi” dedi.

‘ORTAK ÇALIŞMA ALANI KURDUK’

Merkezin proje sahibi Habitat Derneği’nin yönetim kurulu başkanı Sezai Hazır ise şunları söyledi:

“Habitat Derneği olarak depremin ilk gününden beri bölgede çalışıyoruz. İlk hafta temel ihtiyaçların karşılanması için İstanbul ofisinde yardımları organize ettik, köylerin temiz su ihtiyacını karşılamak için içme suyu konteynerleri kurduk. Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da konteyner kentlerde çocuklar için 40 metrelik teknoloji sınıfları oluşturduk. Yarını Kodlayanlar projesi kapsamında bir gezici aracımızla köylerde çocuklara yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında Hatay Kuluçka Merkezi’ni açarak oradaki girişimciler ve demokratik kitle örgütleri için ortak çalışma alanı oluşturduk.”