Hatay için kritik uyarı... 'Su analiz verileri 26 gündür paylaşılmıyor'

Depremlerin üzerinden 3 ay geçmesine karşın ağır yıkıma uğrayan Hatay'da hâlâ içme suyu sorununun çözülemediğine dikkat çeken Türk Tabipleri Birliği, kritik bir uyarıda bulundu. TTB, "Hatay’da içme suyuna duyulan ihtiyaç her geçen gün artmakta, Sağlık Bakanlığı’ysa bizzat kendi numunelerinden elde ettiği su analiz verilerini 26 gündür paylaşmamaktadır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2023 - 12:47
Hatay için kritik uyarı... 'Su analiz verileri 26 gündür paylaşılmıyor'
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler ile sarsılan Hatay'da içme suyu sıkıntısı devam ediyor.

Hatay Valiliği'nin geçen aylarda içme suyu sıkıntısı yaşanmadığını savunduğu kente dair, Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) kritik bir uyarı geldi.

Sağlık Bakanlığı'nın su analiz verilerini 26 gündür yayımlamadığına dikkat çeken TTB, çağrıda bulundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI!

TTB, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerin üzerinden üç ayı aşkın sürenin geçtiğini hatırlatarak, Sağlık Bakanlığı'na şu çağrıyı yaptı:

"Hatay’da içme suyuna duyulan ihtiyaç her geçen gün artmakta, Sağlık Bakanlığı’ysa bizzat kendi numunelerinden elde ettiği su analiz verilerini 26 gündür paylaşmamaktadır. Şeffaf bir biçimde verilerin paylaşılması ve belirsizliğin giderilmesi çağrımızı yineliyoruz."

HATAY VALİLİĞİ 'KARA PROPAGANDA' DEMİŞTİ!

Hatay Valiliği mart ayında, depremde ağır yıkımlar yaşanan kentte içme suyu sıkıntısı olduğu iddialarının doğru olmadığını ve sosyal medyada bu konuda ''kara propaganda yapanlar" hakkında gerekli cezai işlem yapılacağını açıklamıştı.


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