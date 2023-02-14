TTB'den Adıyaman'daki çadır kente tepki: 'Afet yönetimi açısından skandal'

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 08:53

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 08:54

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman Merkez’deki Eğriçay Parkı’nda AFAD tarafından kurulan 1500 kişilik çadır kentle ilgili açıklama yaptı.

TTB, söz konusu çadır kentin, afet yönetimi açısından skandal olduğunu belirtti.

'BULAŞICI HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR'

"Afet yönetimi açısından skandal niteliğindedir" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çadır kent, eksiklikleri ve yerleşim biçimi itibariyle yangınlara ve bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarmaktadır!

Çadırlar arası mesafe 1 metreden daha azdır ve soba boruları birbirine bakmaktadır. Bu haliyle yangın riski çok yüksektir.

Çadır kentte su, banyo ve temiz tuvalet yoktur. Bu haliyle bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma ve yaygınlaşma riski çok yüksektir.

AFAD'ın da bilmesi gereken çadır kent yerleşim kuralları bellidir:

Her 1000 kişi için 3-4 hektar alan ayrılmalıdır.

Çadırlar arasında en az 8 metre, çadırlar ile yol arasında en az 2 metre mesafe olmalıdır.

Çadırlar arasındaki yollar 10 metre genişliğinde olmalıdır.

Her çadır için 3,5 metrekare oturma alanı olmalıdır.

Çadırlardan en az 30, en fazla 50 metre uzaklıkta, ortalama 25 kişiye bir kabin düşecek sayıda tuvalet kurulmalı, tuvaletler için lağım sistemi veya yeterli büyüklükte tuvalet çukuru açılmalıdır.

Tuvaletler, el yıkama musluklarına 100 metreden uzak olmamalıdır.

Kabin yerleşimlerinde kadın-erkek farklılığı ve kadınların güvenliği göz önünde bulundurulmalıdır.

Tuvaletler, günlük 100 kişinin kullanabileceği düşünülerek hazırlanmalıdır."