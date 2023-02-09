Hatay İskenderun'da durum ağırlaşıyor: ‘Hiç yardım görmedik’

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 07:10

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen bölgelerden biri de Hatay'ın İskenderun ilçesi oldu. Merkezdeki binaların yeni veya eski demeden birçoğu yıkık vaziyette. Bazı binalar adeta kağıt gibi katlanmış, tamamen çökmüş durumda. Depremin üçüncü gününde az da olsa umutlu bekleyiş sürerken, yakınlarını kaybedenler ise "İlk iki gün kimse yoktu, ellerimizle çıkarmaya çalıştık. Devletten hiç yardım görmedik. Şehir olarak kaderimize terk edildik. Binalardan sarkan cesetler 3 gün kaldı" tepkisini gösteriyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesi, depremden en çok etkilenen bölgelerden biri oldu. Özellikle İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi boyunca caddenin sağında ve sonunda bulunan neredeyse tüm binalar depremde yoğun hasar almış durumda. Bunların birçoğu tamamen yıkık. Bir kısmı ise ilk bir ya da iki katı tamamen çöken, yan yatan binalardan oluşuyor. Kentin iç taraflarına doğru ilerledikçe hasar alan binaların sayısı da artıyor. Kentin bazı kesimleri ise depremi az hasarla atlatmış. Hasarlı olan kamu binaları da bulunuyor. Bazı cami ve kiliseler ve hastaneler yıkılmış durumda. Sahil yolu ise sular altında. Bölge halkı ise ilk iki gün çalışma yapılmadığını, kimsenin gelmediğini, iş makinelerinin ikinci günün sonunda çalışmaya başladığını söylüyor.

İNŞAAT HALİNDE AMA HASARLI

Eski binaların dışında yıkılan ya da artık yaşanamayacak durumda olan çok sayıda yeni bina da var. Hatta yapımı süren, inşaat halindeki binaların da duvarlarının patladığı, daha tamamlanmadan kullanılamaz hale geldiği görülüyor. Artçılar nedeniyle yıkılma tehlikesi olan binalardan uzaklaşılması için uyarılar yapılırken, bölge halkı "ölüm olduğuna kanaat getirilen yerdeki çalışmaların ilk etapta durdurulup, yaşayanların olabileceği enkazların kontrol edildiğini" söylüyor. Bir enkazdan ses duyulduğu ihbarı üzerine ekipler enkazlara giderken, çalışmaların sürdüğü bir enkaza gelen kişinin "Ses geldi, 2 kişi yeter abi, yetişin" dediği duyuldu.

TUVALET BÜYÜK SIKINTI

Su, elektrik olmadığını, tuvalet sıkıntısının bulunduğu kaydeden yurttaşlar, tuvalet için ya boş yerleri ya hasarlı binaları kullanıyor ya da çevredeki benzinliklere gidiyor.

ENKAZ BAŞINDA BEKLEYİŞ

Hemen hemen her enkazın başında gözü yaşlı yurttaşlar bulunuyor. Kimi binadan çıkmış, kalanları bekliyor; kimi de depremden kurtulup, binada yaşayan yakınlarından haber almak istiyor. Depremin üçüncü gününde umutlar tamamen tükenmiş değil. Nadir de olsa enkazdan sesi duyulanlar bulunuyor. Bunun üzerine başlatılan çalışmalar da sürüyor. Bazı enkazların etrafıysa tamamen boş; terk edilmiş durumda.

"KADERİMİZE TERK EDİLDİK"

Enkaz altında yakınları olan bölge halkı tepkili. Konuştuğumuz yurttaşlar, çalışmaların çok geç başladığını belirtiyor. Enkazdan yakınlarının çıkarılmasını bekleyen bir kişi, ilk iki gün yardım alamadıklarını, arama kurtarma çalışmalarını komşularıyla yapmaya çalıştıklarını, yemek gibi ihtiyaçları ise evleri sağlam olanların ve sonradan bölgeye gelenlerin getirdiğini söyleyerek, "Devletten hiç yardım görmedik. Kumanya, yiyecek, her şey bireysel. Gönüllü insanlar kendi imkanlarıyla ne varsa yaptılar" dedi. Depremden hasar almadan kurtulan bir kişi de "İlk iki gün enkazları dolandım. Resmi üniformalı bir insan yoktu" diye konuştu.

"CESETLER SARKIYORDU"

Enkazda yakınları olduğunu söyleyen başka bir yurttaş da "Şehir olarak kaderimize terk edildik. Aç kaldık, en soğuk günleri yaşadık. Ekmeği yiyen firmalar var bu ülkenin, nerdeler? Ellerimizle taş kaldırdık. Binalardan sarkan cesetler 3 gün kaldı" siteminde bulundu. Yakınları için Zonguldak'tan geldiğini söyleyen bir yurttaş da geceleri arabada kaldığını, ikinci günün sonuna kadar herhangi bir resmi ekibin çalışma yapmadığını kaydederek, "Üçüncü günde çalışma yeni başladı. Akrabalar, kendi imkanlarıyla çıkardı. Ayaklar, eller morarmış, binaların dışından gözüküyordu. Bir kere asker geldi, ihtiyacınız var mı dedi, yemek verdi. Başka kimse yoktu. Sadece vatandaşlar yardım ediyor" tepkisini gösterdi.

SAĞLIK SİSTEMİ İŞLEMEDİ

İskenderun'da eski devlet hastanesi çökmüş durumda. Yeni hastanenin de ameliyathanesi çöktü, tüm elektronik sistemi de hasarlı. Yıkılan ya da ağır hasarlı özel hastaneler de bulunuyor. Sağlık çalışanları da depremden etkilendiği için hastanelerin ilk iki gün hastalara müdahale edemediği belirtiliyor. Daha iyi durumda olan ilçelere hasta nakli sağlanıyor ancak kapasite dolmuş durumda. Örneğin Dörtyol ilçesindeki devlet hastanesinde yataklar dolu. Ekstra sedyeler ile odalara takviye yapılırken, koridorlara serilen battanilerde de yine hastalar ve yakınları bekliyor.